ارتفاع آخر بحرارة الجو وأتربة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر المتوقعة من اليوم الأحد 21 مارس 2021 إلى الجمعة 26 مارس 2021، حيث أكدت أنه اعتبارا من اليوم إلى الثلاثاء 23 مارس يستمر ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجات مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا .

وفيما يلى ننشر خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى الجمعة المقبل، كما يلى :

- الأحد 21 مارس :

أتربة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء .

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد والصحراء الغربية .

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ( 20 % تقريبا ) .

- يوم الاثنين 22 مارس :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء .

- يوم الثلاثاء 23 مارس :

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء .

نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد .

- يوم الأربعاء 24 مارس :

اعتبارا من الأربعاء 24 مارس انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجات مئوية ليسود طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوبا نهارا بارد ليلا.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد .

يوم الخميس 25 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية .

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

- يوم الجمعة 26 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية السعودية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.