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إنهاء المرحلة الثانية لمستشفى الجامعى ببورسعيد آخر 2021 بتكلفة 800 مليون جنيه

الأحد، 21 مارس 2021 06:00 ص
إنهاء المرحلة الثانية لمستشفى الجامعى ببورسعيد آخر 2021 بتكلفة 800 مليون جنيه عميد كلية طب بورسعيد
بورسعيد - محمد فرج

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أكد الدكتور خالد صبرى عميد كلية الطب جامعة بورسعيد على الانتهاء من المرحلة الثانية من مستشفى الجامعة قبل نهاية العام الحالى، بتكلفة 800 مليون جنيه وأكتوبر القادم 2021 افتتاح العيادات الخارجية.
 
ولفت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مستشفى الجامعة يعتبر أكبر صرح طبى  لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمدن القناة، حيث تضم المستشفى 540 سريراً و16 غرفة عمليات  و31 عيادة خارجية تشمل كافة التخصصات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى طبى لتقديم  الرعاية الصحية المتكاملة  للعاملين بشركات البترول غرب بورسعيد فضلاً  المدن الجديدة  مثل سلام بورسعيد وغيرها من المحافظات المجاورة.
 
وتابع عميد كلية طب بورسعيد أن المرحلة الأولى بدأت فى 2016 ، وتم الانتهاء منها فى 2018 بتكلفة 115 مليون جنيه  وعلى مساحة 36ألف فدان.
 
وفى سياق متصل ، أكد أن المرحلة الثانية للمستشفى بدأت عقب الانتهاء من المرحلة الأولى التى انتهت فى 2018 بتكلفة 800 مليون جنيه  وكان من المقرر أن تنتهى منتصف  2020 ولكن  جائحة كورونا  كانت أحد الأسباب الرئيسية فى تأخير تسليم المرحلة الثانية .
 
ومن جانبه، أكد عميد طب بورسعيد  أن المستشفى  سوف تضم قسم تخصصى لعلاج مرضى القدم السكرى بجانب 52  جهاز كلوى  18 حضانة أطفال  و36 عناية مركزة.
 
وتابع أن مستشفى الجامعة إضافة لمنظومة التأمين الصحى الشامل  لمزيد من الرعاية الصحية المتكاملة لأبناء مدن القناة والمحافظات المجاورة لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد.

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