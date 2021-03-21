إصابة 7 أشخاص بسبب حريق بمنزلين في دار السلام جنوب شرقى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد حسام المصرى مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق في منزلين بناحية عزبة بطيخ، دائرة مركز دار السلام جنوب محافظة سوهاج، نتج عن الحريق إصابة 7 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لتلقى العلاج بمستشفيات سوهاج المختلفة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق، يفيد بنشوب حريق بناحية عزبة بطيخ دائرة مركز دار السلام جنوب شرقى سوهاج. وتمت السيطرة عليه وإخماده ومنعه من الانتشار والوصول إلى المنازل المجاورة، نتج عن الحريق إصابة 7 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم ورجحت التحريات أن سبب الحريق ماس كهربائى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم مصطفى بكرى، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بنشوب حريق بمنزلين بناحية عزبة بطيخ دائرة المركز نتج الحريق إصابة 7 من بينهم عامل 48 سنة مصاب بحروق من الدرجه الثانيه وتم تحويله لمستشفي أخميم المركزي وسيدتين 31 سنة وأخرى 40 سنة مصابتين بحروق سطحية، و3 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 8 سنوات و5 سنوات و11 سنة بحروق سطحية تم عمل الإسعافات الأولية لهم وتصح لهم بالخروج ما عدا الأول نظرا لزيادة نسبة الحروق به.

تمت السيطرة على الحريق بعد الدفع بسيارتى إطفاء وتم اخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام لإتخاذ الإجراءات اللازمة حول حصر التلفيات وإخطار إدارة الطب البيطرى للتعامل مع الحيوانات النافقة بطريقة صحية، جار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.