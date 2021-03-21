أهالى قرية كيمان بالأقصر يطالبون بتركيب أعمدة إنارة.. والمجلس القروى يعد بالتنفيذ

كتبت: شيماء حمدى - الأقصر – أحمد مرعى

أرسل القارئ محمد أبو جبل من أهالى جزيرة الكروم بقرية كيمان المطاعنة مركز إسنا الأقصر، رسالة عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع، طالب من خلالها بعمل صيانة لكشافات الإنارة بمداخل القرية وتركيب كشافات جديدة.

وفى هذا الصدد، قال الأمير عبد الغنى رئيس مجلس قروى الكيمان التابع لمدينة إسنا، أن المجلس يعمل على حل أزمة نقص كشافات الإنارة فى معظم القرى بتوفير كشافات تعمل فى الشوارع والمناطق الرئيسية بكل قرية حالياً، كما أنه فى جزيرة الكروم أغلب أعمدة الإنارة بالقرية تم فصل التيار الكهربائي عنها لأنها تقع مباشرة على ترعة الجزيرة والتي يتم تبطينها ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضح رئيس مجلس قروى الكيمان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه فور الانتهاء من تبطين ترعة الجزيرة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجهورية، ستدخل شبكة الكهرباء بالجزيرة بالكامل فى خطة تطوير شاملة لخدمة الأهالى لتطوير قرى الريف المصرى بمختلف الإحتياجات للحياة اليومية للمواطنين.

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا "التي أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".