اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 01:33 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن المنافذ يضبط 23 قضية متنوعة و6 قضايا تهريب بضائع أجنبية

الأحد، 21 مارس 2021 12:05 م
أمن المنافذ يضبط 23 قضية متنوعة و6 قضايا تهريب بضائع أجنبية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .

 

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مكملات غذائية)، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

 

وأسفرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط عدد (1507) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

المنافذ

جهود المنافذ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة