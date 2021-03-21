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أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

الأحد، 21 مارس 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية الأمهات المثاليات
إعداد سيد الخلفاوى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الام المثالية

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