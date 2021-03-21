أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، كالتالى:
أخبار 24 ساعة.. ننشر أسماء الأمهات المثاليات على مستوى الجمهوريةالأحد، 21 مارس 2021 12:00 ص
الأمهات المثاليات
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