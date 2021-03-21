أخبار مصر.. الرئيس يهنئ الأم المصرية في عيدها: أنتن مفتاح الحياة وضمير الوطن

نشر اليوم السابع المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها تغطية كاملة لحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته احتفالية تكريم الأمهات المثاليات، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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الرئيس السيسي يهنئ الأم المصرية فى عيدها: أنتن مفتاح الحياة وضمير هذا الوطن

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التهنئة إلى كل أم مصرية، بمناسبة عيد الأم، حيث يحتفلن، فى 21 مارس، من كل عام بعيد الأم.

وزيرة التخطيط: 30% من شهداء الأطقم الطبية خلال جائحة كورونا سيدات

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن النساء كان لهم دور بارز فى أزمة جائحة كورونا، حيث تمثل المرأة 43% من الأطباء البشرين، و92% من طاقم التمريض، كاشفة عن أن 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة من السيدات.

1.9 مليار جنيه لمشروعات مياه بـ 192 قرية فى المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

أكدت الحكومة، أنه تم طرح تنفيذ مشروعات مياه شرب بـ192 قرية بـ5 مراكز بمحافظة المنيا بتكلفة تقديرية مليار و932 مليون جنيه ضمن المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس" حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين، وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تسهم أيضاً في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأهالينا بالريف المصري من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها.

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يشهدان احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي إلى مقر احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2021.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت اسم الأم المثالية ، الأول على مستوى الجمهورية وفازت به فاطمة سيد أحمد السيد هريش من محافظة الإسماعيلية، وفازت سعيدة إبراهيم رزق عبد السلام بالمركز الثانى على الجمهورية من محافظة كفر الشيخ، وجاءت فوزية حامد محمد حامد حسن فى المركز الثالث من محافظة القليوبية وزينب أحمد أحمد مكى الأولى على محافظة الجيزة.

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة حتى الجمعة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد 21 مارس 2021 إلى الجمعة 26 مارس 2021، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 6-8 ) درجة مئوية ليسود طقس حار شمالا شديد الحرارة جنوبا نهارا معتدل ليلا .

الشرطة النسائية تقدم الهدايا للأمهات بدور رعاية المسنات في عيد ست الحبايب

نظمت وزارة الداخلية عدة زيارات، ضمت ضباط وضابطات من مختلف مديريات الأمن لعدد من دور رعاية المُسنات على مستوى الجمهورية، وذلك للوقوف على احتياجاتهن من الخدمات الشرطية وتلبيتها، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود، وقضاء يوم ترفيهى معهن، وقد لاقى ذلك استحسان السيدات النزيلات بالدور والقائمات عليها، الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنسانى.

التعليم تعلن نتائج امتحانات الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى غدا

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الإثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى، مؤكدة أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تراجع.

ماذا فعل الفراعنة مع كينيا فى 12 مواجهة قبل صدام التصفيات الأفريقية؟

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء الخميس المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون صيف 2021 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

إصابة 34 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية.. صور

أصيب 34 راكبا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بطريق القطامية الجديد بمحافظة السويس وتم نقل المصابين للمستشفى فى حالة خطر، ووجه الدكتور محمد طنطاوى مدير عام مرفق الإسعاف بالسويس 30 سيارة لنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلى كأقرب مستشفى لموقع الحادث.

مكتب التمثيل العمالى بجدة ينجح فى تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 4 مصريين

أعلنت وزارة القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة فى القنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية مشكلة 4 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 278 ألفا و526 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و155 ألفا و882 جنيها مصريا تقريبا.

الست دى أمى.. "سكوت" و"ست البنات" سيناويتان من الزمن الجميل.. زوجتان لرجل واحد تعاونتا فى تربية 18 من الأبناء بينهم أساتذة جامعة وأطباء ومدراء عموم.. ويؤكدان: ترافقنا فى معاناة التنقل مع الزوج بين 3 محافظات

جمع بينهن عش زوجية واحد ليكونا زوجتين لرجل واحد الأولى "ست البنات" والثانية "سكوت"، أنجبا من زوجهما "سالمان فيصل عبدالمالك" من قبيلة البياضية، بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء "18 ابنًا وابنة"، حرصن على أن يسابقن أبنائهم للوصول لأعلى مراتب التعليم، حتى تخرج من بينهم أستاذ الجامعة والطبيب والمدير العام، بعد رحلة معاناة بدأت فى أواخر الأربعينيات بصحراء سيناء، ثم محافظة البحيرة ، والعودة للإقامة فى محافظة الإسماعيلية، ثم العودة للديار بقرية نجيلة التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء بعد تحريرها فى الثمانينيات .

قصة كفاح الست "سهير" من الشرقية.. عانت من يتم الأم فربت أطفال زوجها الأربعة وأبنائها فى غرفة واحدة.. توفى زوجها فتحملت المسئولية وهى فى السابعة والعشرين.. باعت ملابسها وطافت معظم المحافظات وأحسنت لوالدة زوجها

"ملاك فى صورة بشر فقدت حنان الأم وربت اخواتها الأيتام وتحملت مسئوليتهم وعندما بلغت السابعة عشر من عمرها، تقدم عريس لخطبتها جاء فى خاطرها أنها سوف ترتاح من الحمل الثقيل فى بيت أبيها وتنقل إلى بيت الزوجية، لتفاجئ بأن العريس يكبرها بـ 20 عاما ولديه أربعة أطفال وزوجته توفيت أثناء ولادة الطفل الخامس، ولكونها عاشت يتيمة الأم وعانت كثيرا من فقدان حنان الأم، لم تتردد لحظة واحدة ووافقت على العريس لتعيش معه فى غرفة واحدة وتحتضن أطفاله وترعى أمه ويرزقها الله منه بـ 4 أطفال ويتوفى بعد 10 سنوات من زواجهما تاركا لها 8 أبناء ووالدته المسنة لتبدأ الست سهير وهى فى السابعة والعشرين من عمرها رحلة الكفاح والتربية والتعليم ليصل الأبناء جميعا إلى التعليم الجامعى".

الرئيس السيسي يصافح الطفلة "مايا" خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إضفاء البهجة والطمأنينة، لدى الطفلة "مايا"، حيث صعد سيادته إلى المسرح لمصافحتها، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات.

رئيس هيئة تنشيط السياحة خلال لقائه مع "اليوم السابع".. تحالف دولى لعمل استراتيجية إعلامية للسياحة المصرية.. أحمد يوسف: حملة ضخمة لاستغلال موكب المومياوات فى الترويج للسياحة وترجمة الفعاليات لـ14 لغة..فيديو وصور

رغم أزمة كورونا وما سببته من إغلاق كلي أو جزئي في كل دول العالم، وفرض القيود على حركة السياحة والسفر والتنقل، وتضرر قطاع السياحة وتعطله بشكل شبه تام؛ لم تتوقف الدولة المصرية عن تهيئة المناخ المناسب لجذب السياحة من افتتاح المتاحف الجديدة، وتطوير وترميم أخرى، وتطوير البنية التحتية للمناطق السياحة والأثرية بكافة محافظات مصر، وتنظيم الأحداث والفعاليات التي تعمل على إثارة انتباه شعوب العالم، ولعل أبرزها ما ستشهده مصر يوم 3 أبريل المقبل من عملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب. لكن هذا كله يحتاج للترويج له، وإظهاره وإيصاله لشعوب العالم لجذب السياح، وحجز مكان في قلب وعقل كل من ينوي السفر والسياحة عقب انتهاء أزمة كورونا، فما هي الخطط الترويجية لهذا؟ وما هي الأفكار والأدوات الجديدة التي تم وسيتم استخدامها للوصول للسائح والأسواق المصدرة للسياحة؟ كلها أمور طرحناها على المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لهيئة تنشيط السياحة، وكانت إجاباته في السطور التالية..

السيدة انتصار السيسى للأم المصرية: أنتِ أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن

وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى صاحبة العطاء الذى لا ينضب، والتضحيات التى لا تنتهى، كل عام وأنتِ بخير.

وزيرة التضامن: 14.3 مليون فرد يستفيد من "تكافل وكرامة" منهم 78% سيدات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر دوما لقضايا المرأة وآمن بقدراتها على النجاح، مؤكدة أن الدولة تواصل اهتمامها بدعم قضايا المرأة وتحسين أوضاعها.

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا "نساء التضامن" باحتفالية تكريم المرأة

عرضت الاحتفالية الخاصة بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته فيلما تسجيليا بعنوان: "نساء التضامن"، والذى يرصد شهادات عن دور الدولة المصرية فى مشروع "تكافل وكرامة"، وكيفية دعم المرأة المصرية فى توفير مشروعات صغيرة تساعدهن مثل مشروع "مستورة"، وغيرها.