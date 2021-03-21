أجواء غائمة وضبابية تحجب الشمس مع روعة البحر في مطروح.. فيديو وصور

مطروح حسن مشالى

قدم "اليوم السابع" بثًا مباشرًا ، رصد حالة الطقس الغائم والضبابي، المصحوب بالدفء رغم احتجاب الشمس خلف السحب طوال اليوم، ورصد جمال وسحر شواطئ مطروح في ظل هذا الطقس المتقلب في ظل سكون الأمواج.

وتجولت عدسة اليوم السابع، على الممشى البحري الخاص بحماية الشواطئ، وعددها 5 ألسنة موزعة على خليج مطروح، في مواجهة المدينة، والشواطئ المختلفة على الكورنيش المدينة، الذي يشهد حركة وانتشار للمواطنين للتنزه والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، في ظل اعتدال درجات الحرارة.

وتناول البث المباشر شرحاً للتطويرات الجديدة، التي تشهده الشواطئ والمتنزهات والأماكن المصيفية والسياحية، من بينها 5 ألسنة حماية الشواطئ، التي تم تحويلها إلى مماشي وسيتم استغلالها خلال المصيف، لتكون كافيتريات مفتوحة ومكانا للتنزه والترفيه والتقاط الصور المميزة، من داخل البحر، والاستمتاع بالمشهد البانورامي لمدينة مرسى مطروح والشواطئ من داخل البحر.

كما يجرى الإعداد لانتهاء من المرحلة الثانية من كورنيش غرب مطروح، بطول أكثر من 8 كيلومترات وبتكلفة أكثر من 120 مليون جنيه، وتجهيزه بالخدمات والمرافق، ويضم ممشى أهل مصر، وعدد كبير من الشواطئ البكر التي لم تكن مستغلة من قبل، ويبدأ الكورنيش الجديد من طريق شاطئ الغرام شرقاً وحتى شاطئ الأُبيض غرباً.

وتتنافس شواطئ مطروح، في جذب المصطافين لتميز كل منها بمقومات تختلف عن الأخرى، وإن كانت جميعها تشترك في الجمال ونقاء المياه والرمال البيضاء، التي تجعلها عامل جذب للسياح والمصطافين، الذي يتجاوز عددهم 6 ملايين مصطاف وسائح سنوياً، بحسب البيانات الرسمية لمحافظة مطروح.

وكانت محافظة مطروح، قد أجرت خلال العامين الماضيين رفع الكفاءة لمختلف الشواطئ ومن بينها شاطئ كيلو باترا وشاطئ الغرام بالناحية الأخرى لشاطئ مطروح العام، وافتتح أيضًا مشروع ضخم وهو كورنيش غرب مطروح الجديد وهى منطقة كانت غير متصلة بالطرق بتكلفة حوالى 120 مليون جنيه، وبه ممشى أهل مصر ومجموعة من أماكن انتظار السيارات واستراحات للمواطنين، وتتواصل أعمال الصيانة والاستعداد للمصايف خلال الأيام الحالية وتنظيف الشواطئ والتشجير وتجميلها استقبالًا للضيوف.