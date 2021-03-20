اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 01:03 م
خالد صلاح
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وفاة 3 طباخين بينهم سيدة نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء النوم فى الشرقية

السبت، 20 مارس 2021 12:28 م
وفاة 3 طباخين بينهم سيدة نتيجة استنشاق بخار الماء أثناء النوم فى الشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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توفي 3 أشخاص بينهم ربة منزل، إثر استنشاق بخار الماء أثناء النوم بمكان عملهم بدائرة مركز أبو حماد في محافظة الشرقية، وتم إخطار نيابة أبوحماد برئاسة محمد حماد مدير النيابة.
 
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن  الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد ورود إشارة لمستشفى أبو حماد المركزي، باستقبال "م. م. ع" 52 عاما ربة منزل، و"ال. م. ال"45 عاما عامل، و"و. م. م" 37 عاما عامل، مقيمين جميعا قرية الجندية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، مصابين باختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو حماد المركزي وتوفوا أثناء محاولة إسعافهم.
 
وبالفحص تبين أن المتوفين يعملون في مهنة الطهي، وأثناء قيامهم بتجهيز طعام فى مناسبة افتتاح مسجد بقرية ميت ردين التابعة لمركز أبو حماد، أخذتهم غفلة وانغمسوا في نوم عميق، متناسين وجود مياه على موقد الغاز، ما أدى الى اختناقهم نتيجة زيادة نسبة بخار الماء داخل الغرفة المغلقة أثناء النوم. 
 
تم تحرير محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث لمستشفى الزقازيق العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ، وكلفت المباحث بسرعة عمل التحريات حول الواقعة.
 

 


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