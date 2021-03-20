والدة الشهيد أحمد الشاذلى: "أكرمنى حيا وعقب استشهاده بتكريمى من الدولة"

الشرقية - إيمان مهنى

أعرب الشاذلى عز والد الشهيد النقيب أحمد الشاذلى، عن شكره القوات المسلحة والدولة المصرية، لاختيار زوجته آمال محمد عبدالعزيز، أمًا مثالية لعام 2021، موكد أنه يعتبر تكريم زوجته هو تكريم لكل أم شهيد قدمت نجلها فداء للوطن الغالى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنهم تفاجأوا باتصال يؤكد أن زوجته آمال محمد عبدالعزيز ضمن المكرمات لهذا العام، والذى يدل أن الدولة لا تنسى أبناءها، لافتا أن نجله كان مثالا يحتذى به فى الأخلاق وحب الوطن، فهو من طالب نقله لشمال سيناء، وسعى لنيل الشهادة بإخلاص، مضيفا بقوله أن فرحتهم كأسرة لا توصف عندما ذكر اسمه اليوم ضمن المكرمين، وهو أفضل وسام على صدره يناله أى أسرة.

فيما قالت والدة الشهيد: "أكرمنى فى حياته وبعد استشهاده"، وذلك تعليقا على اختيارها للحصول على لقب الأم المثالية لعام 2021، موضحة أن فرحتها اليوم لا تسعها بتكريمها كام للشهيد، قائلة: الشهيد حى يرزق، وأحمد موجود بروحه معانا طوال الوقت، فهو تمنى الشهادة بإخلاص وسعى إليها فمنحه الله إياها.

وأشارت إلى أن علاقتها بنجلها كانت علاقة قوية فهو كان الحنون الكريم والابن البار، مضيفا أننى راضية بقضاء الله وقدره ونجلى بطل الوطن عظيم يستحق أن نقدم أغلى ما عندنا من أجل حماية أرضه.

كانت استحقت السيدة آمال محمد عبدالعزيز ابنه قرية الأشراف بمركز الزقازيق فى الشرقية، لقب الأم المثالية لعام 2021، لأم الشهيد، هى والدة النقيب احتياط أحمد الشاذلى، واحد من أبناء القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، الذى استشهد فى مارس 2018.

و الشهيد النقيب أحمد الشاذلى كان ضمن قوة الكتيبة 103 استطلاع بمحافظة الإسماعيلية، وفور بداية العملية الشاملة، لبى نداء الوطن، وسافر إلى سيناء، للمشاركة فى العملية الشاملة، ولم يخبر أسرته لعدم رغبته فى شعورهم بالقلق عليه، وشارك فى حملات العملية الشاملة لتطهير سيناء من التكفيريين.

وأثناء تسلل تكفيرى يرتدى حزاما ناسفا، للكتيبة 103 ووصوله ناحية عنبر المجندين لتفجير نفسه، إلا أن الضابط البطل انتبه إليه وهرع من السيارة وأطلق عليه الرصاص، فانفجر الحزام الناسف، وأصيب الضابط بشظية فى الرأس، ليُنقل إلى المستشفى، وتصعد روحه إلى خالقها على إثر إصابته.

وكان قدوته العقيد الشهيد أحمد منسى، وتأثر وحزن كثيرا يوم استشهاده وكان دائما يقول أنه يتمنى أن ينال الشهادة مثله، ويزف فى جنازته مثله.

وكانت آخر تدوينة للشهيد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "سيناء أبطالك معاكى لآخر نفس مش هيسيبوكى، يارب اكتب لى الشهادة كما كتبتها لإخوانى، وأتمنى من الله أن يعجل موعد لقائه فللحبيب اشتياق وللجنة مذاق، فعندما يحين الموعد فإن الأقدار ستوقف حتى يكتب الشهادة".



الشهيد أحمد الشاذلى



تكريم الشهيد