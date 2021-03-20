هنا حارة العطارين.. رمضان يهل على المنيا وكل حاجة حلوة فى متناول الجميع.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

حارة العطارين، أحد الشوارع التى تحكى قصة محافظة المنيا وتاريخها، وهو متفرع من شارع الحسينى أحد أقدم الشوارع بالمحافظة، بداخل الشارع توجد الصناعات التراثية داخل المنازل القديمة، لا يختلف الشارع عن خان الخليلي بالحسين فى القاهرة، أو مدينة الأقصر.

وقال أحمد مصطفى النزهى، أحد تجار الحارة، إننا نقوم بتصنيع الفوانيس فى المنازل استعدادا لشهر رمضان، وهناك أشكال مختلفة من الفانوس، وأسعارها فى متناول الجميع، وأصبح اهتمامنا أكبر باحتياجات الأطفال حيث نقوم بالتصنيع على هذا الأساس. وقال إن الإقبال يبدأ بعد 10 أيام من الآن وفى بداية شهر رمضان.

فيما قال الحاج أمجد، إن حارة العطارين هى أقدم الحارات وتضم جميع أنواع العطارة، والشارع يعد قبلة للسائحين الذين يحرصون على زيارة هذا الشارع خلال جولاتهم السياحية.