مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين فى انقلاب سيارة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة 7 راكب بحري نفق سنور بحوالي 4 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى، في دائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة ونقلت جثث، لكوثر .ع.أ 45 سنة، احمد .ع.ا 52 سنة، محمد .س.ر 30 سنة. وتم إيداعها بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصى تحت تصرف النيابة العامة.

كما نقلت سيارات الإسعاف كلا من مصطفى .س.ر 25 سنة مصاباً بغيبوبة تامة، ياسمين .ع.ص 23 سنة، مصابة باشتباه كسر بالحوض، سعد .م.س 4 سنوات مصاباً بجرح قطعي بالرأس حوالي 4 سم، محمد .ص.م 30 سنة مصابا بغيبوبة تامة وجميعهم مقيمون بمركز ملوى بمحافظة المنيا.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.