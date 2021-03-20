مصرع ميكانيكى وإصابة آخر انفجر فيهما إطار لودر خلال تزويده بالهواء فى العبور

القليوبية فريق المحافظات

لقى ميكانيكى مصرعه وأصيب آخر، أثناء قيامهما بتزويد إطار لودر بالهواء أدى إلى انفجاره، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفى، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم يوسف الشامى رئيس مباحث قسم العبور، يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع ميكانيكى وإصابة زميله فى حالة خطر داخل شركة معدات ثقيلة بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، الذى أمر على الفور بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد محمدى رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد حسنى رئيس فرع البحث الجنائى.

وبالانتقال والفحص تبين وفاة "حسام م.ع" 29 سنة ميكانيكى معدات ثقيلة، توفى إثر إصابته بجروح فى الرأس وتوقف عضلة القلب ما أدى إلى وفاته، وإصابة "محمود م. ع" 28 سنة ميكانيكى، بتهتكات فى الرئة وتم حجزة بالعناية المركزة.

وبالمعاينة تبين أنه أثناء تواجدهما بأحد الشركات الخاصة للمعدات الثقيلة بطريق مصر- إسماعيلية بدائرة قسم العبور، وأثناء قيامهما بتزويد هواء للودر داخل الشركة انفجر الإطار، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.