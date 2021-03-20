اليوم السابع
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مصدر أمنى: الكاميرات أثبتت كذب الإخوان بتعدى الشرطة على مواطن

السبت، 20 مارس 2021 07:57 م
مصدر أمنى: الكاميرات أثبتت كذب الإخوان بتعدى الشرطة على مواطن أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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صرح مصدر أمنى رداً على الإدعاءات الكاذبة التى تحاول ترويجها جماعة الإخوان الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها، حول تعرض أحد المواطنين لإعتداء من رجال الشرطة مما تسبب فى وفاته.
 
أكد المصدر أنه لا صحة لما تم ترديده من إدعاءات وأكاذيب حول تلك الواقعة، وأنه سبق نفى هذه الإدعاءات، وأن التحقيقات الميدانية أسفرت عن العثور على تسجيل لإحدى الكاميرات بالمنطقة، تثبت عدم تعرض أى من قوات الشرطة التى كانت متواجدة للقبض على إثنين من تجار المخدرات للشخص المتوفى حتى مغادرتهم مكان الواقعة، كما أظهر تسجيل الكاميرات أن الشخص المتوفى قد سقط من تلقاء نفسه دون تسبب أحد فى ذلك، وأن هذه هى حقيقة الواقعة التى يعلم بها أهالى المنطقة.
 
 

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