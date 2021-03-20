"فيروز" تحقق ذاتها وتساعد أسرتها ببيع الخضراوات فى شوارع الإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية أسماء على بدر

قدمت فيروز محمد، مشروعا لتقديم الطعام فى أحد شوارع منطقة سموحة بالإسكندرية، لتحقق ذاتها، وتساعد أسرتها، ولم تكتف بذلك ولكن استطاعت أن تعلم أبناءها لمساعدتها فى إرسال الطلبات للمنازل .

وتقول فيروز: إنها بدأت مشروعها منذ أكثر من 10 سنوات وبدأت بتنظيف الطعام والخضار وتقديمه للسيدات العاملات فى الشركات والمدارس والمصالح الحكومية، وانتقلت فى أكثر من مكان واستقرت من مكانها الحالى.

وأضافت أنها لجأت للعديد من المشروعات الصغيرة مثل التطريز والخياطة، مؤكدة أنها تتحدى الصعاب وتستطيع أن تعمل فى أى مشروع مهما كانت التحديات .

وأشارت إلى أنها اشترت أكثر من سيارة صغيرة لبيع الخضراوات، وأوضحت أن مشروعها بدأ يتوسع، ويعرفها عدد كبير من سيدات الإسكندرية وتعمل معها حاليا سيدات لتنظيف الخضروات وتجهيزها.