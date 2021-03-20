اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 مارس 2021 12:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"فيروز" تحقق ذاتها وتساعد أسرتها ببيع الخضراوات فى شوارع الإسكندرية.. فيديو

السبت، 20 مارس 2021 10:44 م
"فيروز" تحقق ذاتها وتساعد أسرتها ببيع الخضراوات فى شوارع الإسكندرية.. فيديو
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدمت فيروز محمد، مشروعا لتقديم الطعام فى أحد شوارع منطقة سموحة بالإسكندرية، لتحقق ذاتها، وتساعد أسرتها، ولم تكتف بذلك ولكن استطاعت أن تعلم أبناءها لمساعدتها فى إرسال الطلبات للمنازل .

وتقول فيروز: إنها بدأت مشروعها منذ أكثر من 10 سنوات وبدأت بتنظيف الطعام والخضار وتقديمه للسيدات العاملات فى الشركات والمدارس والمصالح الحكومية، وانتقلت فى أكثر من مكان واستقرت من مكانها الحالى.

وأضافت أنها لجأت للعديد من المشروعات الصغيرة مثل التطريز والخياطة، مؤكدة أنها تتحدى الصعاب وتستطيع أن تعمل فى أى مشروع مهما كانت التحديات .

وأشارت إلى أنها اشترت أكثر من سيارة صغيرة لبيع الخضراوات، وأوضحت أن مشروعها بدأ يتوسع، ويعرفها عدد كبير من سيدات الإسكندرية وتعمل معها حاليا سيدات لتنظيف الخضروات وتجهيزها.


اخبار مصر

اخبار اليوم

الاسكندريه

فيروز

مشروع عربه اكل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة