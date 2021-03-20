فصل التيار الكهربائى عن بعض المناطق ببنى سويف اليوم لأعمال الصيانة

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف، فى بيان له، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ابتداء من اليوم السبت بمنطقة أرض الحرية وشارع بورسعيد منطقة بنك التنمية ويوم الأحد بمنطقة برج الإشارات ميدان محطة السكة الحديد ومنطقة ميدان حارث ويوم الأربعاء بمنطقة مديرية الصحة وحي الزهور ويوم الخميس بمنطقة الطب البيطري ومحكمة الاستئناف ومقبل ومديرية الطرق وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 12 ظهرا لعمل صيانة دورية على بعض المغذيات.

وتقدم قطاع الكهرباء بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.