اليوم السابع
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غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بمركز الخارجة لأعمال الصيانة الدورية

السبت، 20 مارس 2021 04:56 م
غدا.. فصل التيار الكهربائى عن 5 قرى بمركز الخارجة لأعمال الصيانة الدورية فصل الكهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم السبت، عن فصل التيار الكهربائي، صباح غٍد الأحد، عن 5 قرى جنوب مركز الخارجة.

وأوضح المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان صحفى له، اليوم السبت، أن عملية فصل التيار الكهربائى تهدف إلى إجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى " بورسعيد، بولاق، صنعاء، الجزائر، وفلسطين.

وأضاف الطماوي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.

وتتقدم الوحدة المحلية لمركز الخارجة، فى بيان صحفى لها، عبر صفحتها على موقع الفيس بوك، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة اللازمة بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة فى هذا المرفق الحيوي، مناشدًة المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ “القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التى تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.

يأتى ذلك بناء على تعليمات وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والطاقة، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وضرورة إعلام المشتركين بتوقيتات فصل التيار الكهربائى لإجراء أعمال الصيانة وتنفيذ خطط الإحلال والتجديد قبل الفصل من خلال كافة القنوات المتاحة للوصول وإعلام المشتركين.

 

 

 


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