ضبط 11 طن مواد غذائية فاسدة فى حملات تفتيشية بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالغربية، خلال حملاتها على الأسواق لضبط السلع منتهية الصلاحية ومكافحة جرائم الغش التجارى، من ضبط 9 أطنان و345 كجم مواد غذائية فاسدة، وعدد 1120 لتر خل وعصائر وطحينة وزبدة وملح غير صالح للاستهلاك الآدمى.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة بنطاق حي ثان طنطا ومركز قطور وسمنود والمحلة، وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وتم تحرير محضر برقم 246 جنحة صحية للمخالفة للقرار 96 لسنة 67، وذلك تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق قرب حلول شهر رمضان الكريم .

ومن جانبه وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتشكيل لجان من مراقبة الأغذية بقيادة الدكتورة فاطمة يوسف وذلك لتنفيذاً تعليمات هيئة الرقابة الإدارية، بشن حملات تموينية على منافذ بيع الأغذية لتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، ومطابقاتها للمواصفات لمكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس، ولردع المخالفين والحفاظ على صحة المواطنين.