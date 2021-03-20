اليوم السابع
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ضبط شخص ظهر في فيديو منافي للآداب العامة بالاسكندرية

السبت، 20 مارس 2021 06:04 م
ضبط شخص ظهر في فيديو منافي للآداب العامة بالاسكندرية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإتيان أفعال منافية للآداب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، يُظهر قيام أحد الأشخاص بإتيان أفعال منافية للآداب، وأن الفيديو يشير إلى قيام إحدى الفتيات "لم يتم تحديدها" بتصويره.

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد هوية الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الإسكندرية) وأن مقطع الفيديو تم تصويره وتسجيله داخل إحدى الحدائق بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، ولم يتم التوصل إلى شخص مصور مقطع الفيديو .. وكذا تبين عدم ورود أية بلاغات أو تحرير محاضر بالواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث الاداب

الاداب العامة

الداخلية

حوادث

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