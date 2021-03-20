ضبط المتهمين بالترويج لدورات صحفية وتغير المهنة فى البطاقة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التزوير والنصب على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام أحد الأشخاص بالترويج لأحد مراكز التدريب على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والإعلان عن دورات تدريبية فى مجال الصحافة والإعلام والطباعة والنشر، والإعلان عن إمكانية تغيير المهنة فى بطاقة الرقم القومى للمتدربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (شخصين "حاصلين على دبلوم") بإنشاء مركز التديب المشار إليه والكائن بمنطقة طلعت حرب بالقاهرة، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمان وبحوزتهما (4 أكلاشيه بإسم المركز المشار إليه – جهاز كمبيوتر بمشتملاته يحتوى على شهادات منسوبة للمركز – 3 طابعات – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – قاطعة كارنيهات – إسكانر - 4 مؤهلات دراسية بأسماء مختلفة – دفاتر تحصيل الرسوم – كمية من استمارات طلب قيد عضوية – كاميرا– مبالغ مالية)، وبمواجهة المتهمين إعترفا بإدارة المركز "بدون ترخيص"، وأن المبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.