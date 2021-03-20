اليوم السابع
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صور.. اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بمحيط قصر الملك

السبت، 20 مارس 2021 06:33 م
صور.. اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بمحيط قصر الملك مظاهرات تايلاند
(رويترز)

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 استخدمت الشرطة التايلاندية مدفعا للمياه في التصدي لمحتجين تجمعوا بالقرب من قصر الملك في بانكوك اليوم السبت للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.

وتقدم المئات من رجال شرطة مكافحة الشغب حاملين الدروع على جبهات مختلفة في مواجهة المحتجين لإبعادهم عن القصر الكبير. وفي بعض الأماكن واجهوا محتجين ألقوا عليهم ألعابا نارية.

واحتشد ما يزيد على ألف محتج بالقرب من القصر في بانكوك في منطقة تعرف باسم سانام لوانج أو الميدان الملكي.

وتأتي المظاهرات بعد فشل البرلمان في الأسبوع الماضي في تمرير مشروع قانون لإعادة كتابة الدستور المدعوم من الجيش، وهو أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.

ويقول المحتجون إن الدستور الذي أعده الجيش بعد انقلاب عام 2014 يمنح الملك سلطات أكثر من اللازم.

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (1)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (2)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (3)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (4)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (5)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (6)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك 

 

اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك (7)
اشتباكات بين الشرطة التايلاندية ومحتجين بالقرب من قصر الملك

 

 

 


تايلاند

الشرطة التايلاندية

ملك تايلاند

بانكوك

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