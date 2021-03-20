شباب أسوان يستعدون للمشاركة فى ماراثون دراجات على كورنيش النيل.. صور

أسوان – فريق المحافظات

يستعد شباب أسوان للمشاركة فى ماراثون دراجات على كورنيش النيل بمدينة أسوان، اليوم السبت، ضمن فعاليات مبادرة "الرياضة للجميع.. الرياضة أسلوب حياة".

وضم الماراثون الذى ينطلق على كورنيش النيل بمدينة أسوان، من أمام المسجد الجامع وصولاً إلى نادى أسوان الرياضى بطول 2 كيلو متر تقريباً، نحو 1000 مشارك بدراجة هواية يقودها طلائع الشباب والفتيات بمحافظة أسوان.

وقال فتحى عبد الحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، لـ"اليوم السابع"، إن الماراثون يأتى ضمن مبادرة "الرياضة أسلوب حياة" تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، ويهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة لتصبح عادة، نظرا لما تمثله الرياضة من فائدة تعود على جسم وصحة الإنسان، موضحًا أن المحافظات المشاركة فى الماراثون "بورسعيد، الدقهلية، بالإضافة إلى أسوان" بمشاركة متسابقين من جميع الفئات فى إطار أهمية ممارسة الرياضة وأهميتها على الصحة العامة.



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