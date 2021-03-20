رصد 475 مليون جنيه لتأهيل الترع بمركز زفتى بالغربية ضمن "حياة كريمة"

الغربية محمد طارق

ناقش الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، والمشروعات الجارية داخل نطاق المحافظة والمعوقات التي تعوق الانتهاء منها، خلال الاجتماع الأسبوعي برؤساء المصالح الحكومية بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دائرتي السنطة وزفتى.

وقال المحافظ إنه تم رصد 475 مليون و195 ألف جنيه لتأهيل جميع الترع بمركز زفتي منها 185 مليون جنيه لتأهيل الكباري و120 مليون جنيه لتأهيل وعمل مسارات وأسوار حول الترع لتلافي أي حوادث، كما تم أيضا مناقشة نسب التنفيذ للمشروعات التي تمت بقطاعات الأوقاف، الزراعة، التضامن اجتماعي، الاتصالات، الغاز ومشروعات الرصف مشدداً على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وعدم الرصف إلا بعد الانتهاء من دخول المرافق.

كما ناقش المحافظ جميع المشروعات بمركز زفتى وما تم بخصوص المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قطاعات الطب البيطري، الصحة والتعليم، الطرق، الشباب والرياضة ، الرصف، الزراعة، التضامن الاجتماعي، الري، الغاز والاتصالات بالإضافة إلى خطط رد الشيء لأصله، ففي قطاع التعليم ناقش المحافظ الموقف الحالي لمشروعات الأبنية التعليمية.

كما عرضت مديرية الصحة خطتها في تطوير المستشفيات وإنشاء الوحدات الصحية وكذا نسب التنفيذ التي تمت، ووجه المحافظ بإزالة أي معوقات لإنجاز جميع المشروعات في هذا القطاع الهام، وفي قطاع الطب البيطري صرح مدير مديرية الطب البيطري أن المحافظة أصبحت الأولى على مستوى الجمهورية لوجود 185 وحدة تلقيح صناعي، ووجه المحافظ بالعمل على جذب المستثمرين لإنشاء مصنع لتجميع الألبان.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وجه الدكتور رحمي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل جدول زمني لتنفيذ أعمال الصرف الصحي بمركز زفتي وتحديد الشبكات التي تم تنفيذها وتوفير كافة احتياجات شبكات الصرف بمركز زفتي، كما وجه الشركة بالتنسيق مع هيئة الطرق والجهات التي لها أعمال مدنية في طريق السنطة- زفتي من مياه وغاز واتصالات وطرق ورصف.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والري لمعاينة الطرق والكباري التي يتم تطويرها لمعرفة مدى ملائمة عرضها مع عرض الشوارع وتشكيل لجنةأخرى لحصر كافة الكباري التي تتطلب إحلال وتجديد وكذا أيضا الكباري الجديدة التي يتم إنشاءها، وذلك التنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي، مؤكدا على عمل دراسة ومقترح لوضع مطبات صناعية بالطرق التي يتم رصفها بعد موافقة استشاري الطرق بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى طلبات نواب مركزي زفتي والسنطة ووجه بسرعة تنفيذها، كما قامت إدارة الرصد بعرض عدد من المشكلات والسلبيات في عدد من القطاعات بعدد من القرى، ووجه المحافظ بسرعة حلها على الفور.

وفي نهاية الاجتماع شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على أنه لا تهاون مع متقاعس أو متكاسل والعمل على سرعة الانتهاء من إنجاز جميع المشروعات طبقا للمدد الزمنية المحددة.