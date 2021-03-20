رجل يتهم 3 لصوص بقتل زوجته في سوهاج والتحريات تؤكد ارتكابه الجريمة

سوهاج محمود مقبول

لقيت ربة منزل تبلغ من العمر 23 سنة مصرعها، وذلك على يد زوجها الذى أنهى حياتها خنقا بسبب خلافات أسرية بينهما. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وألقت الشرطة القبض على المتهم، ويجري التحقيق معه بمعرفة ضباط مباحث المركز، لمعرفة السبب الرئيسي وراء ارتكابه للجريمة.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد ورود بلاغ من اللواء جلال أبو سحلى، نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بوفاة ربة منزل بقرية الجريدات دائرة المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين وفاة ربة منزل" 25 سنة، وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار خنق في الرقبة ووجود إصابات بالرأس وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة.

أشارت التحريات الأولية التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أيمن عثمان مفتش مباحث المركز، والرئد محمد عبد الصبور، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها لوجود خلافات أسرية بينهما ووجود إصابة في مقدمة رأسه ، وتم القبض علي المتهم، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أشار الزوج إلى أن هناك 3 أشخاص قاموا بالدخول للمنزل ليلا بقصد السرقة وعندما قامت الزوجة بمقاومتهم قاموا بقتلها.

كلف مدير أمن سوهاج، إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة ومناقشة المتهم للوصول الي السبب الرئيسي وراء الحادث الجريمة تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي طهطا العام، وانتقلت النيابة العامة لمعاينة الجثة، وتم انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.