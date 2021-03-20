تعرف على تفاصيل مبادرة "المسئول الحكومى المحترف" بأسوان

أسوان - صلاح المسن

تواصل محافظة أسوان، تدريب العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمى الخدمات الجماهيرية.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مبادرة المسئول الحكومى المحترف بأسوان

أولاً: استكملت الأكاديمية الوطنية للتدريب فاعليات التدريب الفعلى للمبادرة القومية "المسئول الحكومى المحترف" بمحافظة أسوان.

ثانياً: بدأ تدريب 400 موظف من العاملين بالإدارة المحلية والمديريات التابعة للمحافظة من مقدمى الخدمات الجماهيرية.

ثالثاً: التدريب منذ 20 يوماً بقاعات التدريب تفاعلياً على فترتين صباحية ومسائية ووسط تطبيق التباعد والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

رابعاً: تأتى محافظة أسوان ضمن محافظات المرحلة الرابعة من المبادرة القومية التى تهدف لوضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام.

خامسا: برامج التدريب ترتكز على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإدارى للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى مهارات القيادة والاتصال، فضلاً عن التوعية القومية والهوية والأمن القومى.

سادساً: هذه المرحلة من التدريب سبقها تدريب عبر المنصة الرقمية أون لاين لمدة 25 يومًا من يونيو الماضى وحتى الآن.

سابعاً: المسئول الحكومى المحترف " هى مبادرة قومية تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية.

ثامناً: تهدف المبادرة الى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى فى المصالح الحكومية لإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية.

تاسعا: يساهم ذلك فى تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.

عاشراً: مستهدف تدريب 11 ألف موظف فى جميع المحافظات تباعًا.