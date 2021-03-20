انطلاق مهرجان الدراجات فى أسوان بمشاركة ألف شاب وفتاة

أسوان - عبد الله صلاح

أطلقت وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، مهرجان الدراجات والذى تنظمه الوزارة ممثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، تحت شعار "رياضتك.. مناعتك" بمشاركة ألف شاب وفتاة من أبناء المحافظة.

يبدأ الماراثون من موقف الأقاليم إلى نادى أسوان الرياضى، حيث يتم السير مسافة 7 كيلو مترات بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة أسوان.

يشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتماما كبيرا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من خلال تطوير مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية لتعظيم استفادة الشباب من الخدمات والأنشطة الرياضية المقدمة لهم بمختلف فئاتهم العمرية والتى تساهم فى إعدادهم بدنيا وفكرياً واستغلال أوقات فراغهم.