اليوم السابع
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انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب بعدد من الأماكن الأثرية فى الأقصر.. صور

السبت، 20 مارس 2021 02:34 م
انطلاق الفوج الأول لقطار الشباب بعدد من الأماكن الأثرية فى الأقصر.. صور جانب من الزيارة
كتب ــ محمد أسعد

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بعد استئناف قطار الشباب، وانطلاق أولى رحلاته الأسبوع الماضي لمحافظة الأقصر، تم تنظيم عدد من الجولات للفوج بالعديد من المناطق السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر، تضمنت زيارة معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي.
 
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الحكومة نحو دفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية ورفع الوعي السياحي والأثري لكافة فئات المجتمع ولا سيما الأطفال والشباب من خلال تنظيم مثل هذه الرحلات التوعوية إلى المناطق السياحية والأثرية المختلفة بما يساهم في تعريفهم بصورة أكبر على تاريخ مصر والحضارة المصرية العريقة وتعزيز فخرهم وانتمائهم لبلادهم.
 
وأعرب هؤلاء الشباب عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارات والتي وصفوها بالممتعة، حيث إنها قدمت لهم فرصة للتعرف على تاريخ بلادهم بصورة أكبر ومشاهدة المعالم السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة لمصر، كما حرصوا على تسجيل كافة فعاليات زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.
 
الشباب أثناء الرحلات السياحية
الشباب أثناء الرحلات السياحية

الزيارات تضمنت معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي
الزيارات تضمنت معبد الكرنك ومعبد الأقصر وطريق الكباش ومعبد الدير البحري والبر الغربي

الزيارات هدفها رفع الوعي الأثري والسياحي
الزيارات هدفها رفع الوعي الأثري والسياحي

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

خلال الرحلات السياحية
خلال الرحلات السياحية

 


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