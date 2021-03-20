اليوم السابع
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المركز الروسى للمصالحة يعلن تخطيط تنظيم إرهابى لاستفزازات باستخدام متفجرات فى إدلب

السبت، 20 مارس 2021 01:00 ص
المركز الروسى للمصالحة يعلن تخطيط تنظيم إرهابى لاستفزازات باستخدام متفجرات فى إدلب الوضع فى سوريا
وكالات

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أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي يخططون لاستفزازات باستخدام مواد سامة بشمال شرقي محافظة إدلب السورية.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة اللواء البحري ألكسندر كاربوف، إنه "حسب المعلومات المتوفرة، يخطط المسلحون لتنظيم هجوم كيميائي مفبرك لاتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي ضد السكان المدنيين".

ورصد المركز الروسي عملية قصف بالهاون في محافظة الرقة من الأراضي تحت سيطرة القوات التركية.

ودعا مركز المصالحة الروسي قادة الجماعات المسلحة في سوريا إلى التخلي عن النشاط الاستفزازي والانضمام إلى جهود التسوية السلمية في سوريا.


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