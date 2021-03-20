اليوم السابع
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السبت، 20 مارس 2021 02:14 م
خالد صلاح
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العثور على 30 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية بكركوك العراقية

السبت، 20 مارس 2021 01:14 م
العثور على 30 عبوة ناسفة خلال عملية أمنية بكركوك العراقية عبوات ناسفة - أرشيفية
أش أ

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شنت القوات الأمنية في محافظة كركوك العراقية، اليوم السبت، عملية بحث وتفتيش جنوب غرب المحافظة.
 
وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن قوة من الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت عملية تفتيش ومداهمة في منطقة (حميرة الكبرى) بناحية الرشاد جنوب غرب محافظة كركوك". 
 
وأضاف البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن العثور على 30 عبوة ناسفة على شكل جليكان سعة 20 لترا، و 30 مسطرة تفجير، فيما تم معالجة المواد موقعيا من قبل قوات مكافحة المتفجرات.

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