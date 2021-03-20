السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض طفلة فى أكتوبر

كتب عبده زكى

عاقبت محكمة جنايات 6 أكتوبر، سائق عراقى الجنسية، بالسجن المشدد 10 سنوات، بعد ثبوت تعديه على طفلة عمرها 5 سنوات، أثناء توصيلها إلى المدرسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبوطالب، وعضوية المستشارين طارق أبوزيد وشريف إسماعيل.

وقال قرار إحالة المتهم "ع.ف" للمحاكمة بأنه هتك عرض طفلة عمرها 5 سنوات، داخل سيارته التى يستخدمها في توصيلها لمدرستها مقابل أجر يتقاضاه من والدها.

وتابع قرار الإحالة أن المتهم، البالغ من العمر 47 سنة، ويحمل جواز سفر عراق، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، استغل حداثة سن الضحية وقلة إدراكها وبعدها عن أعين ذويها وتعدى عليها أحدث بها الآثار الموصوفة بالتقرير الطبي.

وشهد والد المجنى عليها في القضية رقم 12526 لسنة 2020 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 1727 لسنة 2020 كلى السادس من أكتوبر، بأن المتهم يعمل لديه لقاء أجر كسائق لإقلال أبنائه من وإلى المدرسة وفى يوم الواقعة أبلغته ابنته بتفصيلات التعدى عليها من قبل المتهم حال تواجدها بسيارته وعليه توجه برفتها للإبلاغ وتوقيع الكشف الطبي عليها متهما المذكور بهتك عرضها مستغلا صغر سنها وقلة إدراكها.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة أول أكتوبر بأنه تلقى بلاغا من والد المجنى عليها فاستدعى المتهم وواجهه بالاتهامات فأقر له بتفصيلات تعديه على المجنى عليها ومن ثم ضبطه مشيرا إلى أن تحرياته دلته لصحة الواقعة.

وقررت المجنى عليها البالغة من العمر 5 سنوات في أقوالها للنيابة بأنها حال تواجدها رفقة المتهم في سيارته واثناء توقفه أمام المدرسة انتظارا لمجئ شقيقاتها اعتدى عليها في المقعد الخلفى للسيارة، فيما أثبت التقرير الطبي وجود آثار احمرار بمناطق في جسدها.