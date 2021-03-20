السجن المؤبد لمتهم بهتك عرض طفلة عمرها 4 سنوات فى أكتوبر

كتب عبده زكى

عاقبت محكمة جنايات 6 أكتوبر، شخص، بالسجن المؤبد، بعد ثبوت تعديه على طفلة عمرها 4 سنوات بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبوطالب، وعضوية المستشارين طارق أبوزيد وشريف إسماعيل.

وقال قرار إحالة المتهم ر.س" 24 سنة والمقيم بمنطقة الأميرية في القاهرة، إلى المحاكمة بأنه في يوم 13 أغسطس 2019 خطف من دائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر طفلة عمرها 4 سنوات، بعدما استدرجها بزعم شراء حلوى لها وتوصيلها إلى والدتها حيث اقتادها لمكان مظلم واعتدى عليها ما أحدث بها إصابات.

وشهدت والده الطفلة في القضية رقم 175 لسنة 2020 جنايات أول أكتوبر والمقيدة برقم 153 لسنة 2020 كلى 6 أكتوبر، بأنها توجهت في يوم الواقعة لشراء بعض الاحتياجات من سوق تجارى وبرفتها ابنتها الضحية وبعد لحظات فوجئت باختفائها فهرعت بحثا عنها مستغيثة بالمارة اللذين ابلغوها بخط سيرها والذى عندما تبعته شاهدتها برفقة المتهم الذى ابلغها بانه كان يشترى لها حلوة لكن ابنتها ابلغتها بحقيقة ما جرى فاستغاثت بالمارة اللذين ساعدوها في التحفظ على المتهم وأبلغت الشرطة فتمكنت من القبض عليه.

وشهد رجال الشرطة بصحة أقوال والدة الطفلة كما أفادت تحرياتهم بتورط المتهم في هتك عرض المجنى عليها.

وقررت الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات بأن المتهم اقتادها بزعم شراء حلوى لها فرافقته مطمئنة وفوجئت باقتياده لها لمكان مظلم والاعتداء عليها فيما أثبت التقرير الطبي وجود احمرار بمناطق من جسد الطفلة.