اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"الراهبة خاريس" الأم البديلة للمؤسسات تفرغت لتربية 13 ابنا من كريمى النسب

السبت، 20 مارس 2021 03:03 م
"الراهبة خاريس" الأم البديلة للمؤسسات تفرغت لتربية 13 ابنا من كريمى النسب الراهبة خاريس جورجى
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التضامن، اليوم السبت، عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الأم المثالية على الجمهورية وأم المؤسسات. وفازت الراهبة خاريس جورجى محروس، الأم المثالية البديلة لمؤسسات رعاية كريمى النسب، حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية وهى مديرا لدار كريمى النسب.

يذكر أنه تم اختيار الأم واستدعائها من الدير الذى تعمل به إلى الدار لتتفرغ إلى تربية الأبناء الذين فقدوا أسرهم، وحصل منهم 3 على مؤهلات جامعية و3 إعدادية و1 ثانوى صناعى و6 بالمرحلة الإعدادية.

وعقدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى،  مؤتمرا صحفيا لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2021 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك وفقا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلى الجهات المعنية، حيث تقدم لهذا العام 496 أمًا للاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات لكل واحدة منهن قصة كفاح تستحق التكريم، ومن بينهن 305 متقدمات انطبقت عليهن الشروط.

 

 

 

 


الأم المثالية

وزارة التضامن

الراهبة خاريس

الأم البديلة للمؤسسات

الام المثالية لكريمي النسب

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأم المثالية لسيناء.."فينار" رعت 6 أبناء ونجت من الموت فى حادث مسجد الروضة

السبت، 20 مارس 2021 02:48 م

الأم المثالية بالشرقية.. السيدة آمال والدة أحمد الشاذلى شهيد ضحى بروحه فداء للكتيبة

السبت، 20 مارس 2021 02:34 م

14سنة كفاح بعد وفاة زوجها.. الأم المثالية بأسوان تعافر لتربية أبنائها الخمسة

السبت، 20 مارس 2021 02:33 م

الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2021.. فاطمة سيد الأولى على الجمهورية وفاطمة إبراهيم الأم البديلة.. والراهبة خاريس الأم المثالية لمؤسسات الرعاية.. وآمال وإيمان أمهات لشهداء الجيش والشرطة.. صور

السبت، 20 مارس 2021 02:32 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة