التحفظ على 30 طن أرز بها سوس وغير مصرح بتداولها في الأسواق بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان في سوهاج، من خلال حملة مكبرة أستهدفت المحال التجارية، والجمعيات الإستهلاكية للتأكد من جولة السلع المعروضة للجمهور ومدى مطابقتها للمواصفات، حيث تم ضبط 30 من الأرز بها سوس ونسبة كسر على وغير مسموح بتداولها بالأسواق، وتم تحرير محضرا بالواقعة برقم 289 جنح أمن دولة طوارئ لسنة 2021.

جاءت الحملة، بإشراف الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، حيث تم ضبط الكميات المذكورة بعالية تم سحب عينات من كمية الأرز المضبوطة وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للفحص المعملي، وبيان عما إذا كان بها بكتيريا أو ميكروبات من عدمة، وتم ضبط الكمية و التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها

ضمت الحملة، عبدالرؤف المغربي، زكريا سرور، رأفت بهنام مراقبى عام الأغذية بالمديرية بالاشتراك مع مكتب أغذية إدارة سوهاج برئاسة إيهاب صابر رئيس مكتب أغذية إدارة سوهاج، محمود نفادي، أبو بكر عطية مفتشي الأغذية بالإدارة.

تم تنفيذ الحملة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفق، محافظ سوهاج،و تعليمات الدكتورة كريمة محمد حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتورة غادة أحمد محمد مدير عام المديرية والقسم الوقائي، بتكثيف الحملات والرقابة على المنشآت وأماكن تداول المنتجات الغذائية والمصانع وضبط المخالفين.



الأرز المضبوط والذى تم التحفظ عليه



الأرز المضبوط بمعرفة رقابة الأغذية



الأرز الذى به سوس بعد ضبطه



اعمال ضبط الارز الفاسد