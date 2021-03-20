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البحوث الفلكية: اليوم طولا الليل والنهار يتساويان والشمس تتعامد على خط الاستواء

السبت، 20 مارس 2021 07:00 ص
البحوث الفلكية: اليوم طولا الليل والنهار يتساويان والشمس تتعامد على خط الاستواء الشمس
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد اليوم السبت 20 مارس الاعتدال الربيعي وبداية فصل الربيع بالنصف الشمالى للكرة الأرضية.

وأوضح أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الشمس تشرق فى هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، وذلك اليوم هو ذروة فصل الربيع فلكيا في نصف الكرة الشمالي وذروة فصل الخريف فلكيا في نصف الكرة الجنوبي.
 
وأضاف تادرس، أنه فى هذا الوقت تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء تماما فتتساوى كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية، والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار فيبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وتابع تادرس: تكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان الدول الواقعة على خط الاستواء، ولا يكون لك ظل على الأرض فى ذلك الوقت.

فصل الربيع

الاعتدال الربيعى

نصف الكره الارضيه

الكره الارضيه

النصف الشمالى للكره الارضيه

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