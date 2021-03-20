الأنبا باخوميوس يشارك فى عزاء الفنان عادل نصيف رائد فن الأيقونات القبطية

البحيرة ناصر جودة

أعرب الأنبا باخوميوس مطران البحيرة، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان عادل نصيف الذى اعطى للفن القبطى زخما كبيرا من خلال فنون الايقونات والجداريات القبطية مضيفا أن الكنائس القبطية فى مصر والعالم شاهده على إبداعات الفنان الراحل وأخرها دير الأنبا مكاريوس بالبحيرة.

جاء ذلك خلال مراسم عزاء الفنان التشكيلى العالمى عادل نصيف رائد فن الايقونات القبطية، وذلك بمطرانية البحيرة بمدينة دمنهور، كما شارك فى مراسم العزاء الانبا ثاؤفيلوس وكهنة مطرانية البحيرة، ورضا نصيف عضو مجلس النواب السابق والدكتور يسرى نصيف وعزت نصيف اشقاء الفنان الراحل بالإضافة إلى ليديا يوسف زوجة الفقيد وبناته ساندرا وسارة.

يذكر أن الفنان الراحل عادل نصيف، تاريخا طويلا من الإبداع والتميز، امتد لأكثر من ثلاثين عاما، فى مجال الفن القبطى، فهو فنان متخصص فى تنفيذ الأعمال الكبيرة من الفسيفساء والفريسكو والأيقونات، وحظي نصيف بلقب "سفير الفن القبطى" لمشاركاته العديدة في المعارض والمحافل الفنية بالداخل وبالخارج، وأول مصرى على مستوى دول الشرق الأوسط حصد بسابقة أعماله الفنية فرصة ترجمة كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وصدر الكتاب في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 2018، ولاقى الكتاب قبولًا على المستوى العالم خاصة أنه يشرح فن الأيقونة القبطية.



عزاء الفنان عادل نصيف رائد فن الأيقونات القبطية



عزاء الفنان عادل نصيف رائد فن الأيقونات القبطية



جثمان الفنان عادل نصيف رائد فن الأيقونات القبطية