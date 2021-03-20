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الأم المثالية بالمنيا والدة الشهيد: توفى زوجى وربيت 3 أبناء وفخورة بنجلى البطل

السبت، 20 مارس 2021 04:51 م
الأم المثالية بالمنيا والدة الشهيد: توفى زوجى وربيت 3 أبناء وفخورة بنجلى البطل إيمان عبيد محمود عبيد الأم المثالية للشهيد الرائد عمرو إبراهيم
المنيا -حسن عبد الغفار

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قالت إيمان عبيد محمود عبيد، الأم المثالية للشهيد الرائد عمرو إبراهيم، معاون مباحث قسم ملوى بمحافظة المنيا، إن وزارة الداخلية هى من أبلغتها بترشيحها وفوزها بالأم المثالية لشهيد الداخلية عن محافظة المنيا، موجهة كامل الشكر والتقدير للوزارة.

وأضافت"إيمان": أنها تعمل مديرة مدرسة الثانوية التجارية بديرمواس، وزوجها توفى منذ 21 عاما، وكان يعمل مديرا للتأمينات الاجتماعية بديرمواس، وتوفى وترك لى 3 أبناء وكان أكبرهم وقتها "محمد" يدرس فى المرحلة الابتدائية وأوسطهم الشهيد عمرو وأصغرهم 5 سنوات.

وقالت الأم المثالية إنها بعد وفاة الزوج سخرت حياتها لابنائها، فعكفت على تربيتهم طيلة تلك السنوات الماضية حتى أكرمها الله تعالى وحصل أبنائها الثلاث على مؤهلات عليا، إذ حصل "محمد" على ليسانس حقوق، والشهيد عمرو معاون مباحث مركز ملوي، تخرج من كلية الشرطة، ورنا دكتورة صيدلانية.

تابعت الأم، وفاه زوجى كانت فجأة دون أى مقدمات أو تعب، وفى هذا التوقيت لم أستكمل عمر الثمانى والثلاثون عاما، والمسئولية كانت ثقيلة للغاية ولكن لم يتركنى الله وحيدة، فكان دوما بجوارى، ويوم تخرجت أبنتى الصغرى من كلية الصيدلة قلت :"خلاص هرتاح"، ثم تلقيت خبر وفاة الشهيد البطل ابنى الرائد عمرو إبراهيم.

ووجهت "إيمان" رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وزارة الداخلية قائلة: عاشت مصر شعبًا وجيشًا وشرطة، شكرًا لوزارة الداخلية فأنا فخورة بأنى أم الشهيد.

 


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