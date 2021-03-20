وأضاف أن القمر سيكون على ارتفاع (89.9 درجة) وقرصة مضاء بنسبة (79.9%) في طور الأحدب المتزايد وعلى مسافة 381.811 كيلومتر، وسيبقى مشاهدا في سماء مكة إلى أن يغرب عند الساعة 12 و59 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش.



وأكد أن ظاهرة التعامد توضح دقة الحسابات لحركة الأجرام السماوية، وأوضح أن ظاهرة التعامد تحدث عندما يبلغ ميل القمر عرض مكة المكرمة ويكون في لحظة توسطه على خط زوالها وهذا بعكس بقية الأجسام السماوية.



وأوضح أن حركة القمر سريعة جدا ومتغيرة بين لحظة وأخرى، فهو يقطع لحركة ميلانه في المتوسط 6 درجات تقريبا خلال 24 ساعة، إضافة إلى أن عدد مرات تعامد القمر تعتبر قليلة مقارنة بعدد مرات دورانه حول الأرض في السنة والبالغة 12 دورة.



يذكر أن ظاهرة التعامد الأول للقمر على الكعبة هذا العام حدثت يوم 28 يناير الماضي بالتزامن مع وقوعه في طور البدر.