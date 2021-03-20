افتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب، والسيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والمهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة .

ويقام المعرض لأول مرة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة فى جناح وزارة الزراعة بالمعرض.

وأكد القصير أن نتائج زيارته الشهر الماضى إلى المحافظة تتحقق حاليا على أرض الواقع، وأن هناك تنسيق دائم مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتلبية كل احتياجات أهالى سيناء والمتعلقة بالزراعة.

وفى سياق متصل تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء لليوم الثالث على التوالى فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن.