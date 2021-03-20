اليوم السابع
Ads
السبت، 20 مارس 2021 04:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

افتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ

السبت، 20 مارس 2021 03:54 م
افتتاح معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور بشرم الشيخ
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، معرض المنتجات الغذائية والحرف والزهور والشتلات ونباتات الزينة بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب، والسيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة بجنوب سيناء والمهندس إبراهيم الدسوقى المشرف على الزراعات المحمية بوزارة الزراعة .

ويقام المعرض لأول مرة فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم إهداء محافظة جنوب سيناء الشتلات والزهور ونباتات الزينة المشاركة فى جناح وزارة الزراعة بالمعرض.

وأكد القصير أن نتائج زيارته الشهر الماضى إلى المحافظة تتحقق حاليا على أرض الواقع، وأن هناك تنسيق دائم مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لتلبية كل احتياجات أهالى سيناء والمتعلقة بالزراعة.

وفى سياق متصل تواصل القافلة البيطرية لمعهد التناسليات الحيوانية ومعهد صحة الحيوان ومديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء لليوم الثالث على التوالى فحص الهجن بمضمار شرم الشيخ الدولى لسباقات الهجن.

 


جنوب سيناء

معرض الزهور

شرم الشيخ

نباتات الزينة

اخبار

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء و6 وزراء يضعون إكليل زهور على نصب الجندى المجهول بالطور

الجمعة، 19 مارس 2021 02:56 م

وزيرة الصحة توجه بسرعة إنهاء تطعيم الأطقم الطبية فى جنوب سيناء بلقاح كورونا

الخميس، 18 مارس 2021 11:13 م

وزيرة الصحة: تسجيل أكثر من 87% من أهالى جنوب سيناء بالتأمين الصحي الشامل

الخميس، 18 مارس 2021 07:17 م

وزيرة الصحة تصل جنوب سيناء لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الخميس، 18 مارس 2021 05:32 م

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك فى احتفالات ذكرى استرداد طابا

الخميس، 18 مارس 2021 03:25 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة