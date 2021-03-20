ادعوا له بالرحمة .. السرطان اختطف سعد من المستطيل الأخضر

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال مصطفى مرسي، شقيق سعد مرسي، لاعب نادي بلطيم ، والذي لقى مصرعه لإصابته بالسرطان، إن شقيقه كان يمثل له الأب ، فتحمل المسئولية، وكان يوفر لهما ما يحتاجونه، وكان لاعب كرة بنادي سموحة ، وانتقل لنادي حرس الحدود، وانتقل إلى نادي بلطيم الرياضي.

وأضاف شقيق اللاعب، أن المئات من أبناء مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ ، شيعوا جثمان شقيقه، ليدفن في مقابر العائلة بفوه ، وسط دعوات المشيعين له بالرحمة والمغفرة ، مؤكداً أن شقيقه برغم مرضه وآلامه إلا أنه كان يفكر فيهم بعد وفاته ، خاصة أنه كان يشعر بنهايته.

وقال شقيق اللاعب، أن شقيقه لم يعلم بمرضه ، وخلال 6 أشهر تدهورت حالته ، فاكتشفنا إصابته بالورم ، متمنيا الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

قال كمال مجاهد ، ابن خال اللاعب ، إن ابن عمته من الشباب المجتهدين فكان لاعبا في نادي بلطيم ، وشعر بآلام في الكلية ، وبعد إجراء الكشف الطبي عليه ، نصح الطبيب بالتوجه لأقرب طبيب في فوه لمتابعته .

وأضاف مجاهد، لـ" اليوم السابع ، توجهنا لأكثر من طبيب وكل يوم تزداد آلام ، ووجهتنا طبيبة لإجراء أشعة بالصبغة لبيان حالته ، وتبين أنه مصاب بالسرطان في البطن ووصل للحجاب الحاجز ، ونصحونا بالتوجه إلى مستشفى دمنهور الجامعي ، وهناك تبين الإصابة وصلت للرئة ومنها للمخ ، ونصحونا بالعودة به للمنزل لأنها أيام فقط وسيتوفى .

وقال مجاهد ، ولكن والدته صممت على نقله للمستشفى خاص بالإسكندرية، واستمر بها يومين، وتم نقله للمستشفى الميري ، واستمر هنا يوم وتوفي وعدنا به لفوه، وتم تشييع جثمانه اليوم بمقابر العائلة .