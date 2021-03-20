إحالة المتهمين بالتشاجر وإصابة سائق "توك توك بطلق نارى للمحاكمة في الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة المتهمين بالتشاجر فى منطقة الهرم، وإصابة سائق بطلق نارى إلى المحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات. بدأت الواقعة بنشوب مشاجرة بين مهندس و3 سائقين "توك توك" بمنطقة الهرم، بسبب الخلاف على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة سائق بطلق نارى.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بمنطقة الهرم، وإصابة أحد الأشخاص بطلق نارى.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مهندس يقود سيارته، تشاجر مع سائق توك توك، بسبب الخلاف على أولوية المرور، وتدخل اثنان من زملاء السائق لمناصرته، ما دفع المهندس لإطلاق النار من سلاح مرخص، أسفر عن إصابة أحد سائقي التوك توك.