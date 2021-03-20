"أمن المنافذ" يضبط 21 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 4 قضايا (بضائع أجنبية الصنع- مستحضرات تجميل)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية تم ضبط قضية.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام عن ضبط 21 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1447 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 189 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.