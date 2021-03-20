اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل المترو حتى الثانية صباحًا طوال رمضان

السبت، 20 مارس 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل المترو حتى الثانية صباحًا طوال رمضان مترو الانفاق - أرشيفية
إعداد – أسامة عبد الحميد

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



"التضامن" تعلن غدا أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021

المترو يقرر مد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال رمضان

غدا ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالعاصمة 30 درجة

القوى العاملة: صرف مليار و49 مليون جنيه إعانات لـ600 ألف عامل بالسياحة والنسيج

التعليم العالى: زيادة الطلاب الوافدين بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى رغم كورونا

"التضامن" تستأنف الأحد صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لشهر مارس

فرص عمل بوزارة الزراعة لخريجى كليتى علوم وزراعة.. اعرف الشروط

التموين تصرف 75% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس حتى الأن

ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021

الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035


أخبار × 24 ساعة

الأمهات المثاليات

مترو الأنفاق

شهر رمضان

درجات الحرارة

حالة الطقس

التعليم العالى

القوى العاملة

التضامن

التموين

الزراعة

الشتاء

تكافل وكرامة

الكهرباء

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