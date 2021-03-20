أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل المترو حتى الثانية صباحًا طوال رمضان

إعداد – أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:





"التضامن" تعلن غدا أسماء الفائزات فى مسابقة الأم المثالية 2021



المترو يقرر مد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال رمضان



غدا ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالعاصمة 30 درجة



القوى العاملة: صرف مليار و49 مليون جنيه إعانات لـ600 ألف عامل بالسياحة والنسيج



التعليم العالى: زيادة الطلاب الوافدين بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضى رغم كورونا



"التضامن" تستأنف الأحد صرف مساعدات نقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة لشهر مارس



فرص عمل بوزارة الزراعة لخريجى كليتى علوم وزراعة.. اعرف الشروط



التموين تصرف 75% من السلع المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات مارس حتى الأن



ساعات وينتهى الشتاء.. تعرف على موعد بدايات فصول السنة وطولها خلال عام 2021



الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035