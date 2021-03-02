‎تعيين نائبتين للرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية لأول مرة

كتب محمد أسعد

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين نائبين للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، وذلك لأول مرة منذ اعتبار المتحف هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، حيث تضمن القرار تعيين إيناس جعفر نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشئون الأثرية، وفيروز فكري نائباً للرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، وذلك لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.

‎جاء ذلك القرار في إطار الحرص على تمكين الكفاءات والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة لترقي المناصب القيادية، سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته بما يساهم في النهوض بمنظومة العمل في الوزارة.

‎التحقت إيناس جعفر بالعمل بالوزارة عام 1984 بالمكتب الفني لرئيس هيئة الآثار بصندوق إنقاذ آثار النوبة، وفي عام 2005 وحتى 2015 كلفت بالإشراف على جميع المجموعات العاملة بالمتحف القومي للحضارة المصرية، حتى تولت بعد ذلك منصب نائب المشرف العام للشئون الأثرية بالمتحف، وأخذت على عاتقها مسئولية الملف الأثري به لما لها من خبرة طويلة فى هذا المجال، كما شاركت فى العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية الخاصة بالحفاظ على تراث المتاحف، والتسجيل والتوثيق وأهميته في المتاحف والمواقع الأثرية، وكيفية الكشف عن تزوير القطع الاثرية والتحقق من أثريتها.

‎أما فيروز فكري فقد التحقت بالعمل بصندوق النوبة كمسئول عن ملف اليونسكو فور تخرجها عام 2002، ثم التحقت بالعمل كمدير للتعاون الدولي والعلاقات العامة بالمتحف القومي للحضارة المصرية عام 2009، كما أنها حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، ودبلوم في إدارة القطاع العام والحكومي من جامعة ESLSCA، كما شاركت عام 2017 في برنامج القادة الدوليين الزائرين (IVLP) والذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية، بإلاضافة إلى مشاركتها في العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل عن دور اليونسكو في حماية الآثار والاستغلال السياحي الأمثل للمواقع الأثرية في مصر.