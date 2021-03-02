اليوم السابع
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نائب بحزب أزرق أبيض يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخيانة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:56 م
نائب بحزب أزرق أبيض يتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالخيانة نتنياهو
كتب- هاشم الفخراني

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اتهم ألون شوستر النائب بحزب أزرق- أبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالخيانة السياسية للإسرائيلين، حيث إنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لحماية الإسرائيليين من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال شوستر، إن نتنياهو كان أحد الأسباب لدخول وباء كورونا إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يتخذ أى إجراءات إيجابية عقب التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا، والتي أدت إلى انتشار البطالة.

 

وأكد أن حزبه لن يدخل فى حكومة ائتلافية مجددا مع حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو. 

 

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن إسرائيل ستناقش إمكانية إقامة مشروع للقاحات المضادة لفيروس كورونا مع النمسا والدنمارك.

 

وأوضح نتنياهو فى تصريح أنه من المنتظر أن يزور مستشار النمسا سيباستيان كورتس ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن إسرائيل الأسبوع الحالي لمتابعة حملة التوزيع السريع للقاح في إسرائيل عن كثب، وأضاف أن الزعماء سيبحثون أيضا فكرة إقامة "شركة دولية لصناعة اللقاحات".


إسرائيل

تل ابيب

بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي

فيروس كورونا

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