ميلانيا ترامب تدعو لضرورة غرس حب القراءة فى الأطفال الأمريكيين

ريهام عبد الله

شددت ميلانيا ترامب، السيدة الأمريكية الأولى السابقة"، على ضرورة غرس حب القراءة فى الأطفال الأمريكيين، قائلة :"أشجع العائلات في جميع أنحاء البلاد على مشاركة قراءة كتاب معًا وإلهام شبابنا للقراءة والتعلم".

وقالت ميلانيا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نستمر في غرس حب القراءة في أطفالنا، في يوم القراءة حول أمريكا، أشجع العائلات في جميع أنحاء البلاد على مشاركة كتاب معًا وإلهام شبابنا للقراءة والتعلم".



ميلانيا ترامب

وفى سياق آخر أعلنت ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى السابقة وزوجة الرئيس السابق دونالد ترامب، عن افتتاح مكتبها الجديد، التى أطلقت عليه اسم "مكتب ميلانيا ترامب"، مدشنة حساب على تويتر باسم "Office of Melania Trump".

ونشر الحساب التغريدة الأولى، قال فيها: "السيدة ميلانيا ترامب، تعلن عن افتتاح مكتب ميلانيا ترامب، يرجى متابعة هذا الحساب للحصول على الأخبار والتحديثات".

وكانت شبكة "cnn" الإخبارية الأمريكية، أشارت فى وقت سابق، أن ميلانيا ترامب، سيدة أمريكا الأولى السابقة، تخطط لفتح مكتب فى بالم بيتش، لدعم مبادرتها تحت عنوان Be Best، التى من خلالها تروج زوجة ترامب، لنمط الحياة الصحى والسليم بين الأطفال والمراهقين، خاصة مكافحة إدمان المخدرات والعقاقير الطبية وأيضاالاستخدام الآمن للإنترنت.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز، فى وقت سابق، إن الإرث الذى تركته ميلانيا ترامب مع مغادرتها البيت الأبيض يتكون من عثرات وغموض وفى النهاية غياب، مشيرة إلا أن ستذكر كأول سيدة أولى تصل البيت الأبيض متأخرة وتغادره مبكرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميلانيا، كانت لغزا عندما أصبحت السيدة الاولى، فلم يعرف أحد كيف ستتكيف عارضة الأزياء السلوفينية السابقة التى أصبحت الزوجة الثالثة لترامب مع الدور الذى أعادت سابقتها ميشيل أوباما تعريفه.