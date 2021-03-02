اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:50 م
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مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين على الأقل فى حادث تصادم بكاليفورنيا

الثلاثاء، 02 مارس 2021 09:49 م
مصرع 15 شخصا وإصابة 6 آخرين على الأقل فى حادث تصادم بكاليفورنيا حادث تصادم _ صورة أرشيفية
واشنطن - أ ش أ

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لقى 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون، فى حادث تصادم سيارة رياضية بشاحنة جنوبى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال مصدر بمستشفى (إل سينترو) العام - وفق ما أوردته شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية، اليوم الثلاثاء - إن "14 شخصا لقوا مصرعهم فى موقع الحادث، وتم نقل 7 آخرين إلى المستشفى، توفى أحدهم عقب وصوله إليها".

وأشارت الشبكة إلى أن الحادث وقع جنوبى ولاية كاليفورنيا على بعد 15 ميلا من الحدود مع المكسيك، حيث دفعت قوات الإطفاء المحلية بنحو 5 سيارات إسعاف و4 طائرات هيليكوبتر.


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