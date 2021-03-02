اليوم السابع
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مصادرة وإعدام 58 شيشة خلال حملة بمركز المحمودية فى البحيرة

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:22 ص
مصادرة وإعدام 58 شيشة خلال حملة بمركز المحمودية فى البحيرة مصادرة شيشة
البحيرة- ناصر جودة

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، برئاسة كامل علي غطاس، حملة ليلية بنطاق المدينة وقرى "السبيل - عزبة الست - سنباده - عوض كشك - أبو سليمان  كفر الرحمانية"، أسفرت عن إعدام 58 شيشة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

كما تم التشديد علي تكثيف الحملات والمرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق والتجمعات لمتابعة الإلتزام بتنفيذ جميع القرارات الاحترازية والخاصة بمواعيد الغلق واشتراطات التشغيل وتطبيق المعايير الوقائية.

 

جاء ذلك بتوجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات للوقوف على التزام عمل المقاهي بتطبيق الإجراءات ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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