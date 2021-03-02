مسرح يابانى يقدم تجربة مشاهدة فريدة عبر فتحات أشبه بفتحات صناديق البريد

رويترز

توصل مسرح "مون لايت موبايل" للرقص الياباني المعاصر إلى وسيلة مبتكرة كي يستعيد الجماهير لعروضه مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

حيث تخفت الأضواء كما يحدث في بداية أي عرض مسرحي، فيميل المشاهدون إلى الأمام لينظروا من فتحات تشبه فتحات صناديق البريد في باب يفصلهم عن خشبة المسرح، ويبدأ العارضون في الرقص.

ويجلس المشاهدون على كراسي دون مسند للظهر داخل كبائن صغيرة منفصلة تحيط بمنصة العرض ولكل منها حاجز به فتحة تشبه فتحات صناديق البريد يتابعون منها الراقصين.