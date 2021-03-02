اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مارس 2021 12:48 م
خالد صلاح
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مستوطنون يشعلون النار ببوابة الكنيسة الرومانية بالقدس

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:44 ص
مستوطنون يشعلون النار ببوابة الكنيسة الرومانية بالقدس مستوطنون ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

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أشعل عدد من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، النار في البوابة الخارجية للكنيسة الرومانية في القطاع الغربي من مدينة القدس، وأعرب مجلس الكنائس الكاثوليكية بالقدس - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية /بترا/ - عن إدانته لمثل هذه الأعمال التخريبية، التي لا تسيء إلي حياة المسيحيين فحسب، بل تسيء إلى العديد ممن لا يزالون يؤمنون بالحوار والاحترام المتبادل، مؤكدا أن هذه الأعمال تتعارض مع روح التعايش السلمي بين مختلف الطوائف الدينية في المدينة.

من جهة أخرى نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر فبراير الماضي، 14 انتهاكا بحق الصحفيين في الأراضي الفلسطينية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تواصل وتتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين ضمن سياسة مبرمجة بهدف الحد من نشاطهم ودورهم في تغطية الأحداث والممارسات والانتهاكات التي تنفذها بحق المواطنين العزل.

وأوضحت أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار بلغت 14 حالة.

 


مستوطنون

القدس

الكنائس الكاثوليكيه

اسرائيل

كنائس القدس

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