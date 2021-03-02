محافظ كفر الشيخ يوجه بسرعة إصدار بطاقات خدمات متكاملة للطلاب ذوى الهمم

كفر الشيخ - محمد سليمان

وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بضرورة الإسراع فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الهمم، من طلاب المدارس، والجامعات المصرية، والمعاهد الأزهرية، ومدارس التربية الخاصة، ومدارس الدمج، والمعاهد الأزهرية، وطلابة جامعه الأزهر"، بإشراف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، كما وجه العاملين بمكاتب التأهيل، بتيسير حصول ذوى الهمم على بطاقة الخدمات المتكاملة فى النطاق الجغرافي لمحل سكنهم.

وأوضح مسلم، إن المديرية تسعي لحل مشاكل ذوي الهمم ودعمهم، وذلك عن طريق عمل استثناء لطلاب المدارس والجامعات في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة دون انتظار المراحل القادمة لسهولة حصولهم على الدمج.

يذكر أن الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للطلاب شملت "استمارة 191 الخاصة بنماذج التقييم الطبى، خطاب من المدرسة أو الجامعة أو المعهد الأزهرى بما يفيد أن الطالب مقيد بالمرحلة التعليمية، كذا تقرير حالة مختوم من مستشفى حكومى، بالإضافة إلى التقديم عن طريق اقرب مكتب تأهيل، تقديم التقارير والفخوصات الطبية والاختبارات التى تؤكد وجود إعاقة، يتم التقديم لجميع الإعاقات سواء كانت "حركية، سمعية، بصرية، زهنية، أمراض الدم، الأمراض المزمنة، الإعاقات المتعددة".